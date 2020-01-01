В РФ менее 9000 случаев коронавируса за сутки

Число новых диагностированных случаев коронавирусной инфекции в России упало до минимума с начала мая.

В России продолжает снижаться суточный прирост заболевших коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба в понедельник, 18 мая. Так. за минувшие сутки выявили 8 926 заболевших, что является минимумом с 1 мая. Всего в РФ 290 678 заразившихся.

Число выздоровевших возросло до 70 209 (+2 836). Число летальных исходов увеличилось до 2 722 (+91). Отметим, на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост числа заболевших коронавирусом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet