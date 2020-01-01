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В РФ менее 9000 случаев коронавируса за сутки

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Число новых диагностированных случаев коронавирусной инфекции в России упало до минимума с начала мая.
В РФ менее 9000 случаев коронавируса за сутки

В России продолжает снижаться суточный прирост заболевших коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба в понедельник, 18 мая.

Так. за минувшие сутки выявили 8 926 заболевших, что является минимумом с 1 мая. Всего в РФ 290 678 заразившихся.

Число выздоровевших возросло до 70 209 (+2 836).

Число летальных исходов увеличилось до 2 722 (+91).

Отметим, на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост числа заболевших коронавирусом.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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