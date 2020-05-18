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Кризис в Украине удвоит число бедных - ЮНИСЕФ

Комментариев: 1
Избежать негативного сценария можно с помощью увеличения государственных программ социальной поддержки.
Число бедных в стране возрастет на шесть млн человек
Число бедных в стране возрастет на шесть млн человек
 
Количество бедных людей в Украине может возрасти с 27% до 44% от общего числа населения из-за социально-экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса. 
 
 
Соответствующий прогноз в понедельник, 18 мая, опубликовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на основании данных Кабинета министров о предполагаемом падении экономики в 2020 году.
 
Таким образом еще более шести млн человек в Украине могут оказаться за чертой бедности. Среди детей уровень бедности возрастет с 33% до 51%. Тяжелое финансовое положение будет у каждой второй семьи с детьми.
 
Ухудшение экономической ситуации будет иметь наиболее разрушительное воздействие на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет, полагают в ЮНИСЕФ.
 
Фонд предлагает ввести временные универсальные выплаты всем домохозяйствам с детьми и расширять существующие программы по поддержке семей, в частности, увеличить ежемесячные выплаты помощи при рождении ребенка.
 
"Международный опыт подтверждает, что сочетание денежных выплат с локальными механизмами социальных услуг является наиболее успешной системой социальной защиты", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.
 
Напомним, что по прогнозу Национального банка, негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным.

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Теги: дети, кризис, Бедность, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Септемберг    18.05.2020, 11:45
Оценка:  0
Септемберг
странно.Было 80% бедных,имеющих в месяц менее 50 долларов на человека.А удвоить?Извиняюсь,но 160 % получается.Фарс.
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