Кризис в Украине удвоит число бедных - ЮНИСЕФ

Избежать негативного сценария можно с помощью увеличения государственных программ социальной поддержки.

Число бедных в стране возрастет на шесть млн человек

Количество бедных людей в Украине может возрасти с 27% до 44% от общего числа населения из-за социально-экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Соответствующий прогноз в понедельник, 18 мая, опубликовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на основании данных Кабинета министров о предполагаемом падении экономики в 2020 году.

Таким образом еще более шести млн человек в Украине могут оказаться за чертой бедности. Среди детей уровень бедности возрастет с 33% до 51%. Тяжелое финансовое положение будет у каждой второй семьи с детьми.

Ухудшение экономической ситуации будет иметь наиболее разрушительное воздействие на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет, полагают в ЮНИСЕФ.

Фонд предлагает ввести временные универсальные выплаты всем домохозяйствам с детьми и расширять существующие программы по поддержке семей, в частности, увеличить ежемесячные выплаты помощи при рождении ребенка.

"Международный опыт подтверждает, что сочетание денежных выплат с локальными механизмами социальных услуг является наиболее успешной системой социальной защиты", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.

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