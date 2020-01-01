Китай снова заявил, что вовремя отреагировал на вспышку COVID-19

Си Цзиньпин сказал, что в ВОЗ своевременно сообщили о вспышке коронавируса, и подчеркнул, что Китай придерживался принципов открытости и прозрачности.

Китай не скрывал информацию о вспышке коронавируса. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в понедельник, 18 мая.

"Китая, всегда придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, своевременно проинформировал ВОЗ и другие страны об эпидемиологической ситуации, без задержки опубликовал последовательность генов вируса", - сказал Си Цзиньпин.

Напомним, что Китай на экспорте медицинских товаров заработал почти $20 млрд. Основными покупателями китайских медицинских товаров стали США, Германия, Япония, Франция и Италия.

Также сообщалось, что более 120 стран выступили за расследование причин пандемии. Проект резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения призывает к беспристрастной оценке ответов на пандемию.

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