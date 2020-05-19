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В "Зеленой зоне" Багдада упали ракеты - СМИ

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Два снаряда, запущенные из ЗРК Катюша, были направлены по центру столицы Ирака, однако не достигли цели.
Центр Багдада подвергся ракетному обстрелу
Центр Багдада подвергся ракетному обстрелу
"Зеленая зона" Багдада в ночь на 19 мая подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в органах безопасности.
 
Отмечается, что по центру столицы Ирака, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США, были выпущены две ракеты, однако они не достигли цели и упали в окрестностях района.
 
Как уточнил собеседник телеканала, одна из ракет попала в крышу здания, жертв и пострадавших нет. Патрули органов безопасности ищут место запуска.
 
По данным Al Arabia, за последние семь месяцев было совершено 28 ракетных обстрелов "зеленой зоны".

Напомним, "зеленая зона" - хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада, который неоднократно подвергался ракетным и минометным обстрелам.

Так, 26 января по зоне было выпущено пять ракет, три из которых упали на территории посольства США.

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Теги: Ирак, ракеты, посольство, Багдад, обстрел, запуск ракеты, зеленая зона
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Источник: korrespondent.net

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