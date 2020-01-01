В Китае произошло сильное землетрясение, есть жертвы

Подземные толчки были зафиксированы в уезде Цяоцзя, где проживают более 5,5 млн человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров.

На юго-западе Китая в провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,0. Четыре человека погибли, еще 23 получили травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство провинции во вторник, 19 мая.

Подземные толчки были зафиксированы в понедельник вечером в 21.47 по местному времени (16.47 по Киеву) в уезде Цяоцзя городского округа Чжаотун, где проживают более 5,5 млн человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров.

После землетрясения местные власти оперативно организовали спасательные работы. Жители, находившиеся в поврежденных зданиях, были эвакуированы в безопасные места. Число эвакуированных пока не сообщается.

На распространенных в соцсетях видеозаписях видно, что многих людей землетрясение застало на улице, в магазинах и школах. Провинция Юньнань расположена в сейсмоопасном регионе, поэтому местные жители знают, что необходимо делать: они либо укрылись в наиболее безопасных местах, либо оперативно вышли из помещений.

Накануне в Швеции произошло самое мощное в истории страны землетрясение. Его вызвало бурение породы для добычи руды.

А несколькими днями ранее в американской Неваде произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4. После основного толчка уже было зафиксировано не менее десятка афтершоков.

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