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В Испании отменят карантин для туристов

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Обязательную самоизоляцию на две недели перестанут требовать в конце июня, по прогнозу правительства.
Карантин для въезжающих отменят после снятия внутренних ограничений
Карантин для въезжающих отменят после снятия внутренних ограничений
 
Обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в Испанию будет отменен в конце июня. Об этом сообщил министр транспорта страны Луис Абалос.
 
По его словам, такая мера будет способствовать восстановлению туризма. Карантин для въезжающих будут отменять после снятия ограничений на поездки внутри страны.
 
Напомним, с 12 мая власти Испании ужесточили условия въезда в страну, обязав прибывающих из-за рубежа проходить обязательный карантин, на протяжении 14 дней оставаясь дома или в гостинице.
 
Как сообщалось, в Испании прошла кастрюльная акция протеста против карантина. Испанцы вышли на улицы столицы и стучали по кастрюлям.

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Теги: туризм, Испания, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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