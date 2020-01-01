Бои за Триполи: силы Хафтара отступают

В ЛНА заявляют, что отступление из районов города и из авиабазы Ватийе проходит согласно стратегическому плану.

Наступление на Триполи продолжается больше года

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара в ночь на 19 мая отвела отступила из ряда районов столицы страны Триполи, штурм которой длится более года, сообщает издание The Daily Star.

В ЛНА заявляют, что сделали это, чтобы провести "перераспределение и перегруппировку на фронтах и отхода из населенных районов" города.

Представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари также утверждает, что силы Хафтара накануне оставили авиабазу Ватийе согласно стратегическому плану, она якобы не была захвачена силами правительства национального согласия.

Издание напоминает, что захват авиабазы после нескольких недель операции стал крупнейшим военным достижением ПНС за год: ЛНА лишились единственного летного поля возле Триполи.

Напомним, в Ливии царит двоевластие. Параллельно существуют международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа с центром в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны.

Власти восточной части Ливии сотрудничают с Хафтаром, который с апреля прошлого года ведет наступление на Триполи.

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