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В Испании три дня держится низкая смертность от коронавируса

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Суточное количество смертей от инфекции не превышало ста человек. При этом общее число смертей от коронавируса в стране приближается к 28 тысячам.
В Испании третий день подряд менее 100 умерших от коронавируса
В Испании третий день подряд менее 100 умерших от коронавируса

В Испании в течение трех последних дней суточная смертность от коронавируса не превышает 100 случаев. Об этом сообщает El Pais во вторник, 19 мая.

Накануне было подтверждено 83 смерти среди инфицированных, вчера сообщалось о 59 погибших, в воскресенье - о 87.

При этом с начала эпидемии коронавирусом заразились 232 037 человек, из них умерли 27 778 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировали 295 новых случаев инфицирования, почти столько же, как и вчера. Тогда как в воскресенье сообщалось о 421 новом заражении.

Напомним, что в Испании отменят карантин для туристов. Обязательную самоизоляцию на две недели перестанут требовать в конце июня, по прогнозу правительства.

Также ученые выяснили, какой процент населения переболел в Испании и во Франции. Данные исследований значительно отличаются от официальной статистики Минздравов Франции и Испании.

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Теги: Испания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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