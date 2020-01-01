Медсестра пришла на работу в нижнем белье и прозрачном защитном костюме

Пациенты-мужчины, находящиеся в палате, не стали протестовать против внешнего вида медсестры.

Российская медсестра пришла на работу в прозрачном костюме и бикини Тульские новости

В Туле, РФ, медсестра пришла на работу в инфекционный госпиталь Тульской областной клинической больницы в купальнике, который она надела под прозрачный защитный медицинский костюм. Об этом, во вторник, 19 мая, сообщили Тульские новости.

По информации СМИ, девушка решила не надевать одежду, так как в защитной форме очень жарко. При этом медсестра, якобы не рассчитывала, что медицинский костюм будет насквозь просвечивать.

Отмечается, что женщина работает с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на него.

В региональном Минздраве заявили, что в отношении медсестры применены дисциплинарные меры.

"По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания", - отметили в ведомстве.

С персоналом госпиталя также провели разъяснительную беседу, а руководство медучреждения попросили усилить контроль за использованием средств индивидуальной защиты медперсоналом.

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