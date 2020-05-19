Британии не хватает рабочих рук на фермах

Принц Чарльз, старший сын Елизаветы II, призвал британцев, которые из-за карантина сидят дома без работы, присоединиться и помочь со сбором урожая производителям продовольствия.

Британские производители продовольства заявляют о катастрофической нехватке рабочих рук на фермах и полях страны. Причину сложившейся ситуации они видят в пандемии коронавируса и эмиграционной политике действующего правительства. Об этом, во вторник, 19 мая, пишет The Guardian.

Так, накануне, министр по вопросам окружающей среды британского правительства Джордж Юстис признал, что из-за ситуации с международными перевозками в Великобританию приедет меньше сезонных работников, чем она нуждается.

"Уже точно понятно, что в этом году нам придется положиться на помощь британских работников в сборе урожая", - заявил Юстис.

В то же время, во время слушаний в парламентском комитете Иен Райт, руководитель британской Федерации продовольствия и напитков, заявил, что одним из факторов нехватки рабочей силы в пищевой промышленности может стать новый закон об иммиграции, который за день до того принял парламент Великобритании.

Правительство страны уже начал информационную кампанию "Собери для Британии", чтобы поощрить британских работников, которые из-за карантина сидят дома без работы, помочь в сборе фруктов и овощей. Свое обращение в рамках кампании записал и принц Чарльз - наследник британского королевского престола.

"Если мы хотим в этом году собрать урожай британских фруктов и овощей, нам нужна армия людей", - сказал Чарльз в видеообращении.

"If we are to harvest British fruit and vegetables this year, we need an army of people to help."



The Prince of Wales has shared a message in support of the #PickForBritain campaign. @DefraGovUK pic.twitter.com/a7WIDYo7E0 — Clarence House (@ClarenceHouse) May 19, 2020

Ранее сообщалось, что Британский королевский двор вынужден экономить, поэтому приостановил набор персонала и планирует сокращение существующих рабочих мест.

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