США дали Украине 15,5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Как уточняют СМИ, это значительно больше, чем помощь Вашингтона другим постсоветским республикам.

Власти Соединенных Штатов Америки с начала пандемии коронавируса выделили Украине 15,5 миллионов долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи, заявили в Госдепартаменте. Об этом, в среду, 20 мая, сообщает ТАСС.

В Госдепартаменте считают, что эти средства "улучшат возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19", а также смягчат социально-экономические последствия "в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины".

"Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более 900 миллионов долларов на "чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую" помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Так, согласно отчету Вашингтона, Беларусь получила от США 1,7 млн долларов, Казахстан - 3,1 млн долларов, Киргизия получила в качестве помощи около 900 тысяч долларов, Таджикистан - 866 тысяч долларов, Туркменистан - 920 тысяч долларов, Узбекистан - 3,9 миллиона долларов, Армения - 2,7 миллиона долларов, Азербайджан почти 3,6 миллиона долларов, Грузия - 2,7 миллиона долларов, Молдова - 2,2 миллиона долларов.

Кроме того, США направили более 18 миллионов долларов Афганистану, более 44 миллионов долларов Ираку, около 12 миллионов долларов Ливии, более 31 миллиона долларов отправили в Сирию, свыше 2,5 миллионов долларов предоставили Йемену, почти 5,7 миллионов долларов получила Турция. Более 12,3 миллионов долларов выделено "на гуманитарную помощь жителям Венесуэлы", говорится в сообщении Госдепартамента.

Ранее официальный Пекин заявил, что намерен финансировать преодоление последствий пандемии коронавируса в бедных странах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet