Премьер Британии перестал появляться на публике

В последний раз главу британского правительства Джонсона видели на публичных мероприятиях восемь дней назад.

Журналисты полагают, что Джонсон исчез по семейным обстоятельствам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 12 мая не проводит пресс-конференций и не участвует в других публичных мероприятиях. Об этом в среду, 20 мая, сообщило издание Echo.

Издание предполагает, что причина отсутствия главы правительства в публичной плоскости заключается в семейных обстоятельствах: Джонсон может проводить время с новорожденным сыном.

В статье напоминается, что 29 апреля премьер стал отцом в пятый раз. Официально он вступил в должность премьер-министра 24 июля 2019 года.

Как сообщалось 9 апреля, состояние здоровья Бориса Джонсона улучшилось. На тот момент он находился в стабильном состоянии, реагируя на лечение, но по-прежнему находился в реанимации.

Напомним, коронавирус у Джонсона обнаружили 26 марта. Он самоизолировался и продолжал руководить страной из своей резиденции.

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