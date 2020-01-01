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Премьер Британии перестал появляться на публике

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В последний раз главу британского правительства Джонсона видели на публичных мероприятиях восемь дней назад.
Журналисты полагают, что Джонсон исчез по семейным обстоятельствам
Журналисты полагают, что Джонсон исчез по семейным обстоятельствам
 
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 12 мая не проводит пресс-конференций и не участвует в других публичных мероприятиях. Об этом в среду, 20 мая, сообщило издание Echo.
 
Издание предполагает, что причина отсутствия главы правительства в публичной плоскости заключается в семейных обстоятельствах: Джонсон может проводить время с новорожденным сыном.
 
В статье напоминается, что 29 апреля премьер стал отцом в пятый раз. Официально он вступил в должность премьер-министра 24 июля 2019 года.
 
Как сообщалось 9 апреля, состояние здоровья Бориса Джонсона улучшилось. На тот момент он находился в стабильном состоянии, реагируя на лечение, но по-прежнему находился в реанимации. 
 
Напомним, коронавирус у Джонсона обнаружили 26 марта. Он самоизолировался и продолжал руководить страной из своей резиденции.

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Теги: Британия, премьер-министр, Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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