США оценили суму "репараций" от Китая из-за пандемии
Китай должен вложить в борьбу с коронавирусом более $9 трлн. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге в среду, 20 мая.
"Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожный, если сравнить с той ценой, которую из-за них заплатил мир. В эту цену входят 90 тыс. жизней американцев, более 36 млн американцев, лишившихся работы, начиная с марта, и 300 тыс. смертей во всем мире. [Вклад Китая] должен быть более $9 трлн, согласно нашим подсчетам", - сказал Помпео.
Напомним, Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В Китае все отрицают.
Ранее Трамп заявил, что Китай должен ответить за пандемию COVID. Распространение коронавируса можно было остановить на ранней стадии, уверен американский лидер.
Мега-расследование. Как мир узнает правду о Covid
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet