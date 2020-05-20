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США оценили суму "репараций" от Китая из-за пандемии

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Власти США считают, что Китай должен внести триллионы долларов в борьбу с пандемией коронавируса.
США оценили ущерб миру от действий Китая в связи с коронавирусом в $9 трлн
США оценили ущерб миру от действий Китая в связи с коронавирусом в $9 трлн

Китай должен вложить в борьбу с коронавирусом более $9 трлн. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге в среду, 20 мая.

"Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожный, если сравнить с той ценой, которую из-за них заплатил мир. В эту цену входят 90 тыс. жизней американцев, более 36 млн американцев, лишившихся работы, начиная с марта, и 300 тыс. смертей во всем мире. [Вклад Китая] должен быть более $9 трлн, согласно нашим подсчетам", - сказал Помпео.

Напомним, Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В Китае все  отрицают.

Ранее Трамп заявил, что Китай должен ответить за пандемию COVID. Распространение коронавируса можно было остановить на ранней стадии, уверен американский лидер.

Мега-расследование. Как мир узнает правду о Covid

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Теги: США, Китай, Коронавирус, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Maezztro    20.05.2020, 19:36
Оценка:  -21
Maezztro
Держите в обе руки от всех китайских товарищей липкого тунца!
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