Британия впервые выпустила бонды с отрицательной доходностью

Инвесторы получат немного меньше, чем они первоначально заплатили. При этом спрос на гособлигации превысил предложение более чем в два раза.

Великобритания в среду, 20 июня, впервые разместила гособлигации с отрицательной доходностью, которую оценили в минус 0,003% годовых, сообщает Интерфакс.

Так, были размещены гособлигации с погашением в июле 2023 года на сумму 3,8 млрд фунтов стерлингов ($4,66 млрд). Средневзвешенная доходность бондов в ходе аукциона, проведенного британским Агентством по управлению госдолгом (Debt Management Office, DBO), составила минус 0,003% годовых.

Это означает, что инвесторы платят правительству Великобритании, за то, что оно заимствует у них.

При этом спрос на облигации с погашением в июле 2023 года составил 8,1 млрд фунтов, то есть, превысил предложение более чем в два раза, сообщило DBO. Высокий спрос на британские госбумаги, всегда считавшиеся надежным активом, показывает, что инвесторы не слишком обеспокоены растущим объемом заимствований Великобритании в условиях пандемии коронавируса COVID-19, считают эксперты.

Резкое ослабление инфляции в стране за последнее время вызвало дебаты о том, потребуется ли Банку Англии опустить базовую процентную ставку, находящуюся в данный момент на уровне 0,1% годовых, ниже нуля, чтобы подстегнуть рост потребительских цен.

Инфляция в Великобритании в апреле замедлилась до минимальных с августа 2016 года 0,8% в годовом выражении (1,5% в марте) при целевом показателе Центробанка в 2%.

Ранее сообщалось, что евробонды Украины рекордно подорожали и стабилизировались.

Как сообщалось, в прошлом году в Британии выпустили первые бонды для защиты от терактов.

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