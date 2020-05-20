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Во Франции пенсионер собрал десятки ружей и ножей для защиты от соседей

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Пожилой мужчина также хранил в тайнике 80 килограмм патронов различных калибров и одну гранату.
Французский пенсионер собрал арсенал оружия для защиты от соседей
Французский пенсионер собрал арсенал оружия для защиты от соседей
facebook.com/Gendarmerie-du-Jura

Полиция французского департамента Юра задержала 80-летнего мужчину, который создал дома склад оружия. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба жандармерии в Facebook.

В общей сложности дома у пожилого мужчины обнаружили 25 винтовок, 36 пистолетов, 88 охотничьих ножей, два арбалета, три японских катаны, семь тростей-шпаг, один электрошокер и одну дубинку с электрошокером.

Кроме того, пенсионер хранил в тайнике 80 кг патронов различных калибров и одну гранату.

Как утверждает задержанный, он собирал оружие для защиты от соседей.

По информации издания Sud Ouest, мужчина встретил прибывших полицейских с ружьем в руке.
 
В прокуратуре уточнили, пенсионер имел плохую репутацию в поселке и находился в конфликтных отношениях с местными жителями.
 
Следователи пытаются установить, где пенсионер приобрел свое оружие, а также его истинные мотивы.
 
В отношении задержанного была запрошена психиатрическая экспертиза.
 
 
 

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Теги: Франция, оружие, пенсионер, полиция, боеприпасы, нож, соседи, граната
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Источник: korrespondent.net

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