Во Франции пенсионер собрал десятки ружей и ножей для защиты от соседей

Пожилой мужчина также хранил в тайнике 80 килограмм патронов различных калибров и одну гранату.

Французский пенсионер собрал арсенал оружия для защиты от соседей facebook.com/Gendarmerie-du-Jura

Полиция французского департамента Юра задержала 80-летнего мужчину, который создал дома склад оружия. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба жандармерии в Facebook.

В общей сложности дома у пожилого мужчины обнаружили 25 винтовок, 36 пистолетов, 88 охотничьих ножей, два арбалета, три японских катаны, семь тростей-шпаг, один электрошокер и одну дубинку с электрошокером.

Кроме того, пенсионер хранил в тайнике 80 кг патронов различных калибров и одну гранату.

Как утверждает задержанный, он собирал оружие для защиты от соседей.

По информации издания Sud Ouest , мужчина встретил прибывших полицейских с ружьем в руке.

В прокуратуре уточнили, пенсионер имел плохую репутацию в поселке и находился в конфликтных отношениях с местными жителями.

Следователи пытаются установить, где пенсионер приобрел свое оружие, а также его истинные мотивы.

В отношении задержанного была запрошена психиатрическая экспертиза.

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