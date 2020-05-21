Прокурор Токио уходит в отставку из-за скандала с игрой в маджонг - СМИ

Общественность узнала, что Хирому Курокава играл на деньги в период действия общенационального режима ЧС из-за коронавируса.

Прокурор Токио Хирому Курокава решил подать в отставку на фоне скандала из-за участия в азартных играх на деньги в период действия режима чрезвычайной ситуации в стране. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил телеканал NHK

Отмечается, что 1 и 13 мая Курокава посещал квартиру журналиста газеты Sankei в Токио, где они играли в маджонг на деньги. Также в игре участвовал корреспондент газеты Asahi.

Каждый раз прокурора отвозили домой на арендованном автомобиле, что стало известно СМИ.

Поведение Курокавы вызвало острую критику со стороны общественности и оппозиционных партий. Особое недовольство вызвал тот факт, что 63-летний Курокава имеет близкие связи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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