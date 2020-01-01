Правоохранители выясняют, откуда деньги взялись на дороге. Они полагают, что пакеты принадлежали почтовой службе.

В американском штате Вирджиния семейная пара Эмили и Дэвид Шанц во время поездки обнаружила на дороге два мешка, в которых оказалось около миллиона долларов. Об этом накануне сообщил сайт WTVR.

"Супруги из округа Кэролайн нашли почти миллион долларов наличными, наехав на мешки", - говорится в сообщении, в котором не указана точная сумма найденных денег.

Указано, что Шанцы не стали заглядывать в мешки, а положили их в багажник, чтобы по дороге выбросить на свалку. А уже когда собрались избавиться о них, то обнаружили внутри меньшие пластиковые пакеты и в них – деньги.

Супруги позвонили в полицию и сейчас правоохранители выясняют, откуда деньги взялись на дороге. Они полагают, что пакеты принадлежали почтовой службе и что деньги предназначались для банка.

В свою очередь Эмили Шанц заметила, что они с мужем "сделали правильно, ведь деньги нам не принадлежали".

Cмотрите фотогалерею: В США семейная пара нашла миллион долларов на дороге

Ранее в Нидерландах в тайнике нашли сумки банкнотами в евро весом 255 кг. Общая сумма составила более 12 млн евро.

Также сообщалось, что в городе Южное Одесской области сотрудник муниципальной стражи обнаружил на дороге пакет с 250 тысячами гривен. Позже стало известно, что пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.

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