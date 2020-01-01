Арестованы организаторы побега экс-главы Nissan из Японии

Японское правосудие также разыскивает третьего организатора побега экс-главы Nissan - Джорджа-Антуана Заека.

В США арестовали двух человек, которые помогли экс-главе Nissan Motor Co Карлосу Гону сбежать из Японии, спрятав его в ящике, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Правоохранители арестовали в Гарварде бывшего солдата из подразделения американских "Зеленых беретов", 59-летнего Майкла Тейлора и его сына, 27-летнего Питера Тейлора.

Их арестовали по запросу Японии, которая в январе выдала соответствующие ордера. Помощник прокурора США Стивен Хассинк заявил, что Япония планирует официально добиваться их экстрадиции как можно быстрее.

Кроме задержанных разыскивается также третий организатор побега экс-босса Nissan - Джордж-Антуан Заек.

Он и сообщники помогли Гону, который находился под залогом, бежать из Японии в Ливан 29 декабря 2019 года. Гон стремился избежать судебного разбирательства по обвинению в финансовых нарушениях - в занижении доходов, злоупотреблении доверием и присвоении средств компании.

Прокуроры говорят, что Питер Тейлор отправился в Японию за день до побега Гона, а Майкл Тейлор и Зайек прибыли в день самой операции. Они привезли с собой большие черные ящики для музыкального оборудования. В них и был спрятан экс-босс Nissan. Его вывезли за границу на частном самолете, направлявшемся в Турцию.

Адвокат задержанных Пол Келли заявил о намерении оспорить любой запрос об экстрадиции своих клиентов.

Напомним, бывший боец спецназа США помогал с организацией побега бывшего президента Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан.

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