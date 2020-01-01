В американском ТЦ произошла стрельба, есть раненые
Один из трех пострадавших после стрельбы в ТЦ в тяжелом состоянии. Правоохранители задержали злоумышленника.
В США в городе Глендейле, штат Аризона, произошла стрельба в торговом центре, в результате чего пострадали три человека, об этом сообщил телеканал CNN.
Инцидент произошел поздно вечером в среду, 20 мая.
Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Отмечается, что к моменту прибытия полиции злоумышленник уже прекратил стрельбу.
Полицейские задержали стрелка.
Правоохранители ведут расследование, изучаются мотивы преступления.
Как сообщалось, недавно в парке американского города Форт-Уэрт (штат Техас) во время стрельбы ранили пять человек.
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