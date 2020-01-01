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В американском ТЦ произошла стрельба, есть раненые

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Один из трех пострадавших после стрельбы в ТЦ в тяжелом состоянии. Правоохранители задержали злоумышленника.
 
В США в городе Глендейле, штат Аризона, произошла стрельба в торговом центре, в результате чего пострадали три человека, об этом сообщил телеканал CNN.
 
Инцидент произошел поздно вечером в среду, 20 мая.
 
Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Отмечается, что к моменту прибытия полиции злоумышленник уже прекратил стрельбу. 
 
Полицейские задержали стрелка.
 
Правоохранители ведут расследование, изучаются мотивы преступления.
 
Как сообщалось, недавно в парке американского города Форт-Уэрт (штат Техас) во время стрельбы ранили пять человек.
 
Еще Корреспондент писал, что пять человек получили ранения, одна женщина скончалась, когда неизвестный открыл стрельбу в автобусе в США.
 

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Теги: США, стрельба, полиция, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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