На военной базе США в Техасе произошла стрельба

Силы безопасности ВМС нейтрализовали открывшего огонь. Один из силовиков получил ранение.

На базе ВМС США в городе Корпус-Кристи, в штате Техас, в четверг, 21 мая, произошла стрельба. Силовики нейтрализовали стрелка, сообщается на странице базы в Facebook.

"Силы безопасности ВМС отреагировали на инцидент со стрелком сегодня утром приблизительно в 06:15 (14:15 по Киеву). Стрелок был нейтрализован. Все входы на объект остаются закрытыми", - говорится в сообщении.

Перед этим база информировала, что стрелок был замечен у северных ворот.

На месте инцидента работают правоохранительные органы.

По данным Reuters, один сотрудник органов безопасности ВМС получил ранения. Полиция советует местным жителям избегать район происшествия.

Напомним, в декабре прошлого года в результате стрельбы на территории авиабазы Пенсакола погибли три человека и восемь были ранены. Неизвестного, который открыл стрельбу, убили сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия. Позже сообщалось, что атаку совершил саудовский военный.

Перед этим на военной базе США на Гавайях произошла стрельба. Огонь по гражданским лицам открыл американский моряк. Три человека пострадали, стрелок покончил с собой.

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