Закрытая АЭС загорелась в Нидерландах

В Нидерландах возник пожар на выведенной из эксплуатации атомной электростанции Додевард. Об этом сообщает местное издание Omroep Gld.

Так, сегодня утром огонь охватил крышу станции. Предположительно, там могли находиться газовые баллоны. Местные власти отрицают возможность утечки радиации.

Топливные стержни были вывезены со станции после ее вывода из эксплуатации в 1997 году. Полностью АЭС закрыли в 2005 году.

Er woedt brand op het dak van de voormalige #kerncentrale in #Dodewaard . We kregen dit filmpje van Herman Haak. https://t.co/fZMCJ8F2SQ pic.twitter.com/w1dk1kwgxK

De brandweer is met veel menskracht aanwezig in #Dodewaard bij de brand op het dak van de voormalige kerncentrale. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verzoekt mensen in de buurt de hulpdiensten ruimte te geven. pic.twitter.com/KXEmrnqpkE