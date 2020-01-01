Экс-адвокат Трампа досрочно выйдет из тюрьмы - СМИ

Последние полгода трехлетнего заключения Коэн сможет провести под домашним арестом из-за угрозы распространения коронавируса в американских тюрьмах.

Экс-юриста Трампа Майкла Коэна досрочно выпустили из тюрьмы под домашний арест из-за угрозы COVID-19. Об этом в четверг, 21 мая, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Трехлетний срок заключения Коэна в федеральной тюрьме в Отисвилле (штат Нью-Йорк) истекает в ноябре 2021 года. Однако его остаток он сможет провести под домашним арестом. В течение последних двух недель Коэн соблюдал карантин.

В начале апреля генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

"Вам поручено перевести под домашний арест после 14-дневного карантина всех заключенных, которые, на ваш взгляд, являются подходящими кандидатами для такого отбывания наказания", - указал он.

Напомним, Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США.

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