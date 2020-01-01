У Кадырова заподозрили коронавирус - СМИ
У главы Чечни Рамзан Кадыров заподозрили коронавирус, он помещен под наблюдение врачей, пишет в четверг, 21 мая, Интерфакс со ссылкой на источник в московских медицинских кругах.
"У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков", - сказал собеседник агентства.
Официального подтверждения информации нет.
В то же время, издание сообщает, что сегодня в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319. Кто находился на борту не сообщается.
Ранее телеграмм-канал Baza сообщил о госпитализации Кадырова в московскую клинику.
Сообщается, что впервые на недомогание Кадыров пожаловался несколько дней назад, однако посчитал это симптомами ОРВИ. Позже его состояние стало ухудшаться, и врачи посоветовали обратиться в столичные больницы.
По данным издания, у Кадырова диагностировано поражение легких.
Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева, пресс-секретаря Дмитрия Пескова и других российских чиновников.
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