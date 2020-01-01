У Кадырова заподозрили коронавирус - СМИ

Главу Чечни доставили в Москву, он находится под наблюдением врачей. Подтверждения информации нет.

У главы Чечни Рамзан Кадыров заподозрили коронавирус, он помещен под наблюдение врачей, пишет в четверг, 21 мая, Интерфакс со ссылкой на источник в московских медицинских кругах.

"У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков", - сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения информации нет.

В то же время, издание сообщает, что сегодня в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319. Кто находился на борту не сообщается.

Ранее телеграмм-канал Baza сообщил о госпитализации Кадырова в московскую клинику.

Сообщается, что впервые на недомогание Кадыров пожаловался несколько дней назад, однако посчитал это симптомами ОРВИ. Позже его состояние стало ухудшаться, и врачи посоветовали обратиться в столичные больницы.

По данным издания, у Кадырова диагностировано поражение легких.

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева, пресс-секретаря Дмитрия Пескова и других российских чиновников.

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