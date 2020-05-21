Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В правительстве Эстонии выступили против приезда украинских заробитчан

Комментариев: 0
Эстонских работодателей, которые больше всего недовольны нехваткой иностранных рабочих рук, предупредили, что контроль за их деятельностью будет ужесточен. Их заподозрили в неуплате налогов и выплате зарплат в конвертах.
Эстонские предприятия, которые нанимали украинцев заподозрили в неуплате налогов
Эстонские предприятия, которые нанимали украинцев заподозрили в неуплате налогов

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что он против разрешения гражданам Украины приезжать в страну для сбора клубники. Об этом, в четверг, 21 мая, сообщает РИА Новости.

“Мы не можем строить эстонское государство на украинской рабочей силе. Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев. Не можем без них строить, собирать клубнику. Скоро не сможем без украинцев издавать газеты и делать телевизионные программы. Так не должно быть”, - заявил Хельме.

Министр считает, что при таком подходе через десять лет число украинцев в Эстонии будет равняться количеству жителей Таллина.

“Разве это то, чего все хотят? Я считаю, что мы не можем обменивать национальное государство на несколько тонн клубники”, - сказал он.

По словам Хельме, в стране сейчас находятся примерно 50 тысяч иностранных работников, в том числе украинцев.

Ранее сельхозпроизводители Эстонии написали открытое письмо министру сельской жизни, в котором просят правительство как можно скорее решить вопрос с работниками с Украины и разрешить им приехать в страну для сбора клубники и выполнения других сезонных работ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Трудовая миграция, Эстония, заробитчане
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь