В правительстве Эстонии выступили против приезда украинских заробитчан

Эстонских работодателей, которые больше всего недовольны нехваткой иностранных рабочих рук, предупредили, что контроль за их деятельностью будет ужесточен. Их заподозрили в неуплате налогов и выплате зарплат в конвертах.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что он против разрешения гражданам Украины приезжать в страну для сбора клубники. Об этом, в четверг, 21 мая, сообщает РИА Новости.

“Мы не можем строить эстонское государство на украинской рабочей силе. Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев. Не можем без них строить, собирать клубнику. Скоро не сможем без украинцев издавать газеты и делать телевизионные программы. Так не должно быть”, - заявил Хельме.

Министр считает, что при таком подходе через десять лет число украинцев в Эстонии будет равняться количеству жителей Таллина.

“Разве это то, чего все хотят? Я считаю, что мы не можем обменивать национальное государство на несколько тонн клубники”, - сказал он.

По словам Хельме, в стране сейчас находятся примерно 50 тысяч иностранных работников, в том числе украинцев.

Ранее сельхозпроизводители Эстонии написали открытое письмо министру сельской жизни, в котором просят правительство как можно скорее решить вопрос с работниками с Украины и разрешить им приехать в страну для сбора клубники и выполнения других сезонных работ.

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