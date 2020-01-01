Между Россией и Болгарией назревает дипломатический конфликт

Инициатива районного начальника в Софии может вывести конфликт на уровень дипломатических ведомств.

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Посольство Российской Федерации в Болгарии выразило протест против инициативы о демонтаже памятника советским освободителям Болгарии в Лозенецком район Софии. Об этом сообщил глава района Константин Павлов в соцсети.

Он опубликовал письмо посла Анатолия Макарова, в котором отмечается, что демонтаж памятника погибшим советским солдатам может быть истолкован как попытка реабилитации нацизма и возрождение фашистской идеологии.

В свою очередь, Павлов заявил, что Софию необходимо очистить от символов тоталитарной эпохи и заявил о намерении также демонтировать скульптурную композицию Мост дружбы в Лозенецком районе.

Он также сообщил, что переслал обращение российского дипломата министру иностранных дел Болгарии Екатерине Захариевой и ждет ее реакции на заявление Макарова.

Стоит отметить, что в комментариях большинство пользователей неодобрительно отнеслось к инициативе Павлова, посоветовав ему заняться более важными делами по благоустройству вверенного района.

Напомним, в столице Чехии в пятницу, 3 апреля, демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, установленный в 1980 году. Решение о демонтаже было принято в прошлом году советом городского района Прага-6, на территории которого была установлена статуя.

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