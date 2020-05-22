Евросоюз осудил российскую конференцию по Крыму

Россия организовала видеоконференцию о ситуации в Крыму, куда пригласила представителей стран-членов ЕС и делегацию ЕС при ООН.

В ЕС осудили попытки России узаконить аннексию Крыма при помощи международной конференции. Такое заявление опубликовано на странице представительства ЕС в ООН в пятницу, 22 мая.

"Мы сожалеем, что Россия созвала встречу по "формуле Аррии", тщетно пытаясь легитимизировать незаконную аннексию, и мы подчеркиваем, что это мероприятие и наше участие в нем не могут трактоваться как признание изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя. Уже шесть лет ЕС не признает и не будет признавать аннексию Автономной Республики Крым и Севастополя Российской Федерацией и продолжает решительно осуждать это нарушение международного права. ЕС остается непоколебимым в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины... и продолжит свою политику, включая санкции", - сказано в заявлении.

Действия России являются вопиющим нарушением международного права и ключевых принципов мирового порядка, а дальнейшая милитаризация полуострова ухудшила ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и усложнила судоходство в Азовском море, говорят в ЕС.

"Мы также призываем Россию прекратить злоупотребления антиэкстремистским законодательством и освободить всех незаконно заключенных на полуострове", - добавили дипломаты.

Кроме того, ЕС настаивает на необходимости предоставить свободный доступ на территорию аннексированного Крыма представителям мониторинговых миссий и правозащитных организаций.

Напомним, несколькими днями ранее заместитель постпреда России при ООН Полянский анонсировал видеоконференцию Совета безопасности ООН с крымчанами.

Затем Украина заявила, что не будет участвовать в российской конференции по Крыму в СБ ООН. В МИД Украины назвали запланированное мероприятие "фарсом".

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