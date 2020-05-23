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От Трампа потребовали объяснений из-за отправки аппаратов ИВЛ в Россию

Комментариев: 1
Демократы заявили, что аппараты ИВЛ срочно необходимы для спасения жизней амкриканцев, а Трамп их использует для получения "политической выгоды".
У Трампа потребовали объяснений по поводу передачи РФ аппаратов ИВЛ
У Трампа потребовали объяснений по поводу передачи РФ аппаратов ИВЛ

В Конгрессе США требуют от президента Дональда Трампа объяснений из-за отправки в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Соответствующее письмо демократы Палаты представителей направили в Белый дом, сообщает в пятницу, 22 мая, The Hill.

"Мы глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что вы предоставляете России крайне важные, необходимые для спасения жизней людей аппараты ИВЛ, в то время как они срочно необходимы в Соединенных Штатах для борьбы с кризисом коронавируса и спасения жизни американцев", - отмечается в письме.

Демократы подчеркнули, что средства американских налогоплательщиков, на которые были куплены и доставлены за границу аппараты ИВЛ, не могут использоваться для получения "политической выгоды".

Демократы потребовали от Трампа до 4 июня предоставить информацию об оценке необходимости медицинских поставок за рубеж.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что США пожертвуют России 200 аппаратов ИВЛ стоимостью 4,7 млн долларов.

Перед этим сообщалось, что больницы США отказались от пожароопасных российских аппаратов ИВЛ, которые были переданы США как гумпомощь от России. 

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Теги: Россия, Россия-США, США, конгресс, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nytxcdeer    23.05.2020, 10:34
Оценка:  0
nytxcdeer
Как же так?Самая богатая страна(но при этом самая вымирающая от коронавируса)не имеет в достаточном количестве аппаратов ИВЛ?Не верю!Это всё кремлёвские фейки из подземного бункера под Красной площадью от Путина в скафандре!))))))))))))))))
Meritus    23.05.2020, 10:25
Оценка:  0
Meritus
Трамп, типовий бізнесюк з обмеженим кругозором.
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