От Трампа потребовали объяснений из-за отправки аппаратов ИВЛ в Россию

Демократы заявили, что аппараты ИВЛ срочно необходимы для спасения жизней амкриканцев, а Трамп их использует для получения "политической выгоды".

В Конгрессе США требуют от президента Дональда Трампа объяснений из-за отправки в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Соответствующее письмо демократы Палаты представителей направили в Белый дом, сообщает в пятницу, 22 мая, The Hill.

"Мы глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что вы предоставляете России крайне важные, необходимые для спасения жизней людей аппараты ИВЛ, в то время как они срочно необходимы в Соединенных Штатах для борьбы с кризисом коронавируса и спасения жизни американцев", - отмечается в письме.

Демократы подчеркнули, что средства американских налогоплательщиков, на которые были куплены и доставлены за границу аппараты ИВЛ, не могут использоваться для получения "политической выгоды".

Демократы потребовали от Трампа до 4 июня предоставить информацию об оценке необходимости медицинских поставок за рубеж.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что США пожертвуют России 200 аппаратов ИВЛ стоимостью 4,7 млн долларов.

Перед этим сообщалось, что больницы США отказались от пожароопасных российских аппаратов ИВЛ, которые были переданы США как гумпомощь от России.

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