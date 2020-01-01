США впервые испытали лазер против дрона на море

Боевую лазерную установку разместили на борту десантно-транспортного корабля USS Portland.

Военно-морские силы США успешно испытали в Тихом океане лазерное оружие для уничтожения беспилотного летательного аппарата. Об этом накануне сообщило командование Тихоокеанского флота США.

Испытания прошли еще 16 мая. Лазерная установка была размещена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, который находится неподалеку от базы Перл-Харбор.

Уточняется, что испытывалась так называемая система твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator).

В опубликованном коротком видеоролике виден корабль, на носу которого установлена лазерная установка. Затем виден яркий луч, который устремлен не вверх, а вдоль поверхности моря. Потом виден загоревшийся беспилотный летательный аппарат.

Это не первые испытания лазерного оружия в военно-морском флоте США, но первые, которые проводились против беспилотника в море.

В октябре 2019 года стало известно, что в США создали боевой лазер для борьбы против небольших судов и БПЛА. Ее планировали установить в ближайшее время на корабле USS Portland. Этот лазер в рамках программы SSL-TM разработала корпорация Northrop Grumman.

Также сообщалось, что в США научились лазером сбивать ракеты в воздухе. Испытания лазерной установки прошли на полигоне в штате Нью-Мексико.

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