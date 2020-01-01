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США планируют первыми в мире разработать вакцину от COVID

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Окружение главы Белого дома, как и сам Дональд Трамп, рассчитывают первыми в мире разработать вакцину от коронавируса.
США верят в успех в разработке вакцины
США верят в успех в разработке вакцины
 
Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США смогут опередить другие страны и первыми разработать вакцину против коронавируса, об этом он сообщил телеканалу CBS.
 
"Я думаю, что мы первыми разработаем вакцину... Я считаю, что мы быстро разрабатываем как вакцину, так и препараты для лечения. Американский народ получит к ним доступ", – сказал О'Брайен.
 
По его словам, Трамп пообещал в случае успеха поделиться ею со всем миром.
 
Еще советник американского президента не исключил, что Китай попытается украсть их данные о разработках. Ранее в администрации США уже сообщали о таких попытках китайских хакеров.
 
Как известно, президент США Дональд Трамп перечислил Министерству здравоохранения и социальных служб страны 100 тысяч долларов — всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года — на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом.
 
Еще сообщалось, что США выделили фармацевтической компании AstraZeneca 1,2 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса COVID-19. 
 
Ранее в США сообщили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях.

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Теги: США, вакцина, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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