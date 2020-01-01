США вводят запрет на въезд для иностранцев, которые посещали Бразилию

Временные ограничения вступят в силу с 28 мая. Они касаются тех иностранных граждан, которые посещали латиноамериканскую страну за 14 дней до прибытия в Штаты.

Из-за угрозы распространения коронавируса США запрещают въезд иностранцам, которые посещали Бразилию за 14 дней до прибытия. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент США Дональд Трамп принял меры по защите страны, приостановив въезд для иностранцев, которые в течение 14-дневного срока до прибытия были в Бразилии. <...> Данный шаг поможет гарантировать, что иностранные граждане, побывавшие в Бразилии, не стали источником дополнительных заражений в нашей стране. Новые ограничения не коснутся торговли между США и Бразилией", - заявила пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинани.

При этом в указе Трампа предусмотрен ряд исключений. Так, ограничения не касаются лиц, постоянно проживающих в США на законных основаниях, супругов граждан США или постоянно проживающих на территории страны, родителей или опекунов граждан США, а также иностранных специалистов, приглашенных правительством страны.

Кроме того, въезд разрешен членам официальных делегаций, военнослужащим США и членам их семей.

Напомним, в настоящее время Бразилия занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных (363 211), уступая только США.

Число летальных исходов COVID-19 в латиноамериканском государстве превышает 22 666. человек.

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