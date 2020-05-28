Битва за вакцину. Уже политика, а не медицина

Вакцина против коронавируса станет грандиозной наградой для первой страны, которая сможет широкомасштабно ее производить, цивилизационным триумфом, сопоставимым с полетом человека на Луну.

Разработка вакцины от коронавируса превратилось уже в большую геополитическую игру. Государство, которое первым разработает и запустит производство вакцины от коронавируса получит преимущество — оно сможет первым вакцинировать свое население и восстановить свою экономику, пишет The Wall Street Journal в материале о том, как набирает обороты глобальная конкуренция за вакцину от COVID-19.

Вакцинный национализм

Погоня за крайне необходимыми прививками переходит в борьбу за то, какая мировая держава сможет иммунизировать свое население первой.

Вакцина против коронавируса станет грандиозной наградой для первой страны, которая сможет широкомасштабно ее производить, цивилизационным триумфом, сопоставимым с полетом человека на Луну. Это позволило бы стране-победительнице возродить свою экономику на месяцы раньше остальных, а затем выбирать, кто из союзников получит поставки следующим, связав глобальное восстановление экономики с выпуском своей медицинской продукции.

Правительства Европы и Азии время от времени посылали противоречивые сообщения о том, насколько агрессивно они будут оставлять за собой вакцину, произведенную на их территории. Но большинство ведущих фармкомпаний, которые разрабатывают самые перспективные варианты возможной вакцины, прогнозируют, что, когда вакцина и в самом деле окажется эффективной, страны заблокируют ее экспорт, так же, как многие заблокировали экспорт хирургических масок или экспериментальных лекарств. Так что вместо того, чтобы концентрировать производство, которое может оказаться изолированным внутри государственных границ, такие компании как Johnson & Johnson и Moderna Inc. готовят заводы, которые могли бы одновременно производить вакцину на разных континентах.

Кого привьют первым

Всемирная организация здравоохранения обращалась с просьбой быстро экспортировать вакцину, когда она будет создана, в первую очередь сотрудникам больниц по всему миру, а затем всем нуждающимся. “Не должно быть разрыва между имущими и неимущими”, — заявил журналистам в прошлом месяце генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Некоторые производители лекарств говорят, что они предпочли бы, чтобы сначала были иммунизированы сотрудники больниц.

“Пока мы не иммунизируем практически весь мир, никто из нас не будет в безопасности”, — заявил в интервью исполнительный директор Merck & Co. Inc. Кен Фрейзер. Его компания объявила о разработке двух новых вакцин 26 мая.

“Когда страна получит вакцину, будет очень интересно посмотреть, что произойдет. Большинство стран будут политически обязаны удостовериться, что она достанется их собственному народу, если она появится и будет производится на их территории”, — сказал Дэвид Хейманн, выдающийся сотрудник лондонской программы Chatham House Global Health и бывший помощник генерального директора ВОЗ.

Кто выигрывает

Сейчас разрабатываются более 100 различных вакцин, минимум 10 из которых уже проходят испытания на людях. Пять из них разрабатывают в Китае, президент которого Си Цзиньпин заявил, что любая вакцина, созданная в его стране, станет “глобальным общественным благом”.

В то же время, Ван Хуэй, партийный секретарь Sinopharm Group Co. Ltd., чьи дочерние компании работают над тремя потенциальными вакцинами, предположил в эфире государственного China Central Television, что фирма может предоставить право первыми воспользоваться вакциной гражданам Китая, в том числе медикам и тем, кто работает или учится за границей.

В Индии, являющейся одним из крупнейших в мире производителей вакцин, лоббисты местной фармацевтической промышленности ожидают, что правительство ограничит экспорт, чтобы местные жители могли сначала получить доступ к любым дозам.

В США федеральное правительство выделило более $2 млрд на финансирование производства вакцин четырьмя производителями лекарств — Johnson & Johnson, Moderna Inc., AstraZeneca PLC и Sanofi SA, и все они смогут выпустить вакцину на рынок, в лучшем случае, через несколько месяцев.

Большинство из них обязались, либо как условие своего финансирования, либо в отдельном порядке, осуществлять производство в США. Но некоторые, например Johnson & Johnson, одновременно производят свою продукцию в Европе.

“Мы должны были сначала встать в очередь”, — заявил бывший директор Управления перспективных исследований и разработок в области биомедицины США Рик Брайт, объясняя на прошлой неделе в Конгрессе США почему Штаты заранее финансировали компании в обмен на производство вакцин на их территории, хотя эффективность этих вакцин была не доказана.