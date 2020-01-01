Трамп не удаляет аккаунт в Twitter из-за "лживой прессы"

Американский лидер использует социальную сеть, чтобы общаться с народом и опровергать неправдивую информацию СМИ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен деятельностью Twitter, однако не будет удалять свой аккаунт в соцсети из-за лживых СМИ. Об этом он рассказал журналистам 28 мая.

"Если бы вы не были лживыми, я бы даже раздумывать не стал, я бы сделал это в одно мгновение. Но новости лживые. <...> Если бы у нас была честная пресса в этой стране, я бы сделал это незамедлительно", - подчеркнул американский лидер перед подписанием указа о регулировании работы социальных сетей.

Он указал, что аккаунт в Twitter необходим ему для общения с народом.

"Если я вижу историю, которая неверна, я могу <...> выложить что-то в соцсетях, <...> в следующую минуту все читают об этом. Таким образом я могу опровергать лживые СМИ, это очень важно", - отметил Трамп.

Ранее президент США заявил, что рассматривает возможность закрытия Twitter и намерен проконсультироваться об этом с юристами.

Напомним, 28 мая Трамп подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. Главу государства возмутило то, что Twitter отметил его сообщения как фейковую информацию

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