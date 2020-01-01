Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп не удаляет аккаунт в Twitter из-за "лживой прессы"

Комментариев: 0
Американский лидер использует социальную сеть, чтобы общаться с народом и опровергать неправдивую информацию СМИ.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен деятельностью Twitter, однако не будет удалять свой аккаунт в соцсети из-за лживых СМИ. Об этом он рассказал журналистам 28 мая.
 
"Если бы вы не были лживыми, я бы даже раздумывать не стал, я бы сделал это в одно мгновение. Но новости лживые. <...> Если бы у нас была честная пресса в этой стране, я бы сделал это незамедлительно", - подчеркнул американский лидер перед подписанием указа о регулировании работы социальных сетей.
 
Он указал, что аккаунт в Twitter необходим ему для общения с народом.
 
"Если я вижу историю, которая неверна, я могу <...> выложить что-то в соцсетях, <...> в следующую минуту все читают об этом. Таким образом я могу опровергать лживые СМИ, это очень важно", - отметил Трамп.
 
Ранее президент США заявил, что рассматривает возможность закрытия Twitter и намерен проконсультироваться об этом с юристами.
 
Напомним, 28 мая Трамп подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. Главу государства возмутило то, что Twitter отметил его сообщения как фейковую информацию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, СМИ, twitter, соцсети, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь