Пандемия коронавируса. Главные новости 29 мая

Падение экономики, новая стратегия карантина, последний звонок на удаленке, выстоявшая гривна, стремительная вторая волна.

Корреспондент.net собрал самую актуальную и важную информацию о распространении коронавирусной инфекции за 29 мая 2020 года.

Новости Украины

- В Украине 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев. С начала пандемии от коронавируса в Украине умерли 34 медицинских работника.

- Кабинет министров ухудшил прогноз ВВП в 2020 году и ожидает, что падение экономики составит от четырех до восьми процентов по сравнению с предыдущим годом.

- Главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал новую стратегию борьбы с коронавирусом при наступлении второй волны пандемии в Украине. А именно - без жесткого карантина.

- В Украине в связи с карантином церемонии Последнего звонка 29 мая впервые в истории прошли онлайн.

- НБУ может продолжить сокращать процентную ставку, так как гривна смогла устоять в условиях мирового финансового кризиса из-за пандемии коронавируса, заявил замглавы Нацбанка Дмтрий Сологуб

- Кабинет министров утвердил Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии. В ней учтены инициативы по следующим направлениям: доступ к финансам, доступ к рынкам, дерегуляция, модернизация и развитие, доступ к инфраструктуре, говорят в правительстве.

- Эксперты опасаются, что власти могут принять решение о продлении карантина по причинам, не связанным с эпидемобстановкой в Украине. Речь идет о неосвоенных почти 40 миллиардах гривен, выделенных на борьбу с коронавирусом.

"А поскольку пик эпидемии, кажется, уже пройден, не исключено, что у правительства и парламента возникнет большой соблазн или использовать средства COVID-фонда на нужды, не связанные с карантином, или же продолжать карантин как можно дольше", - полагают эксперты Киевской школы экономики.

- Европейская комиссия от имени ЕС одобрила выплату Украине кредита в размере 500 миллионов евро в рамках своей четвертой программы макрофинансовой помощи.

- С начала карантина в Украине долги по зарплате перед медиками выросли на 54 процента.

- Чернобыльская зона открывается для туристов, но только при условии соблюдения карантинных ограничений.

Новости науки и медицины

- Ученые Университета Хельсинки пришли к выводу, что собаки способны при помощи обоняния определять больных коронавирусом.

- Американские ученые обнаружили новое сочетание лекарственных препаратов, которое помогает быстрее выздороветь больным COVID-19. Речь идет о комбинации антивирусного препарата Ремдесивира и противовоспалительного Барицитиниба.

- Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что по мере снятия карантинных ограничений новые вспышки коронавируса будут развиваться очень быстро.

- Ученые из Имперского колледжа Лондона заявили, что не смогли обнаружить способный к заражению коронавирус на загрязненных поверхностях. Работа исследователей пока не прошла публичную проверку.

Новости мира

- В Турции с 1 июня смягчится ряд ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, в том числе будут разрешены междугородние поездки.

- Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустил предупреждение об агрессивном поведении крыс в связи с пандемией. Крысы становятся все более агрессивными в поисках пищи, так как рестораны в США по-прежнему закрыты.

Чиновники советуют "закрыть доступ в дома и на предприятия, убрать мусор и густую растительность, оставить мусор в плотно закрытых мусорных баках и убрать корм для животных и птиц со своих дворов".

- Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает новых жертв среди американцев и тех, кто "сильно пострадает" от коронавируса после того, как американские штаты постепенно начнут ослаблять карантинные ограничения.

Но, по его словам, динамика новых заболеваний и жертв может быть замедлена, если придерживаться политики социального дистанционирования, которая останется частью обычной жизни.

Новости экономики и бизнеса

- США накрыла мощнейшая с Великой рецессии 2009 года волна банкротств, сообщает Bloomebrg. За май 27 компаний подали на банкротство с невыполненными обязательствами по меньшей мере на 50 миллионов долларов. Это самый большой показатель с 2009 года, когда в ситуации банкротства оказались 29 компаний.

- Экономика Италии в первом квартале 2020 года снизилась на 5,3 процента относительно предыдущего квартала и на 5,4 процента в годовом выражении. Это максимальное падение ВВП за все время с начала ведения статистики в 1996 году

- Российская экономика сократилась за месяц на 12 процентов в годовом выражении, подсчитали в правительстве РФ.

Причиной этого стало введение режима нерабочих дней в стране из-за эпидемии коронавируса, а также сохранение негативной ситуации для внешней торговли и карантинных мер в других странах. При этом за январь-апрель падение ВВП оценивается на 1,9 процента.

- Renault планирует сократить около 15 тысяч рабочих мест по всему миру в рамках плана руководства концерна по масштабной экономии средств.

- Экономика Финляндии находится в состоянии рецессии в то время, как ВВП страны сокращается в течение двух кварталов подряд.

ВВП Финляндии снизился в период с января по март на 0,9 процента по сравнению с предыдущим кварталом. В то время как пересмотренные данные за четвертый квартал 2019 года показали сокращение на 0,6 процента по сравнению с предыдущим кварталом. В первом квартале ВВП сократился на 1,1 процента в годовом исчислении.

Главный экономист Danske Bank Пасе Куоппамаки назвал новые данные "оборонной победой", учитывая, что падение ВВП в первом квартале было намного выше во многих других странах.

"ВВП еврозоны сократился на 3,8 процента по сравнению с предыдущим кварталом по предварительным данным, означает, что коронавирус и его профилактические мероприятия поразили другие страны Европы значительно сильнее и раньше, чем Финляндию", - отметил он.

- Реальный ВВП Канады в апреле упал на 11 процентов по сравнению с мартом. В марте ситуация была лишь чуть лучше: реальный ВВП снизился на 7,2 процента по сравнению с февралем.

Как отмечают в Статистической службе страны, негативно на экономике страны сказалось закрытие значительного числа компаний, школ, госучреждений, ограничение поездок, социальное дистанцирование, закрытие границ из-за пандемии.

И снижения марта-апреля скорее всего станут рекордом двухмесячного снижения за все время сбора таких данных, то есть с начала 1960-х годов.

- Наблюдательный совет Lufthansa не исключает возможности банкротства как одного из вариантов выхода из нынешнего кризиса, если компании не удастся договориться с властями Германии и ЕС об условиях господдержки.

Погибшие и зараженные: статистика

США - 1 761 590 / 103 037

Бразилия - 441 315 / 26 788

Россия - 387 623 / 4 374

Британия - 269 127 / 37 837

Испания - 238 564 / 27 121

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