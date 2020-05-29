Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США разорвали отношения с ВОЗ – Трамп

Комментариев: 2
Вашингтон перенаправит примерно $450 млн в год на другие срочные нужды здравоохранения по всему миру.
Дональд Трамп называл ВОЗ "прокитайской"
Дональд Трамп называл ВОЗ "прокитайской"

Американский президент Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме в пятницу, 29 мая.

Как отметил Трамп, его администрация ранее "сообщала, какие реформы должны осуществить" в ВОЗ. "Но они отказались сделать это", – добавил американский лидер.

По словам Трампа, США "сегодня разрывают все связи с ВОЗ". Вашингтон намерен перенаправить на другие срочные нужды здравоохранения по всему миру средства в размере примерно $450 млн в год, которые ранее выделял для ВОЗ.

Напомним, 19 мая Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ. Тогда он предупредил организацию, что в случае, если за 30 дней она не выполнит требования Вашингтона, то Штаты окончательно прекратят финансирование структуры и пересмотрят свое членство.

Ранее в апреле Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.

Президент США назвал ВОЗ "прокитайской" и обвинил ее в сокрытии данных о распространении коронавируса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ВОЗ, Белый Дом, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Valery776    29.05.2020, 23:26
Оценка:  -3
Valery776
Воз це шайка бандюків-глобалістів на чолі з "добрим дядюшкою" гейтсом які і запустили коронавірус з метою подальшої вакцинації - чипізації людей для контролю над ними, послабленням їхньго імунітету, оскільки вакцини можуть містити що завгодно і поступовим скороченням самого населення.
Красногвардеец1    29.05.2020, 23:13
Оценка:  -24
Красногвардеец1
Диктат не удался."Сверхдержаву"сн ова обосрали.Какая жалость!)))))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь