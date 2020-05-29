США разорвали отношения с ВОЗ – Трамп

Вашингтон перенаправит примерно $450 млн в год на другие срочные нужды здравоохранения по всему миру.

Американский президент Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме в пятницу, 29 мая.

Как отметил Трамп, его администрация ранее "сообщала, какие реформы должны осуществить" в ВОЗ. "Но они отказались сделать это", – добавил американский лидер.

По словам Трампа, США "сегодня разрывают все связи с ВОЗ". Вашингтон намерен перенаправить на другие срочные нужды здравоохранения по всему миру средства в размере примерно $450 млн в год, которые ранее выделял для ВОЗ.

Напомним, 19 мая Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ. Тогда он предупредил организацию, что в случае, если за 30 дней она не выполнит требования Вашингтона, то Штаты окончательно прекратят финансирование структуры и пересмотрят свое членство.

Ранее в апреле Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.

Президент США назвал ВОЗ "прокитайской" и обвинил ее в сокрытии данных о распространении коронавируса.

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