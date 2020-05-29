Меркель отказалась от личного участия в саммите G7 в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп считает, что саммит был бы отличным примером возвращения к привычной жизни после пандемии.

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принять участие в саммите Большой семерки, сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом, в пятницу, 29 мая, сообщает Politico.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон", - сказал Зайберт.

При этом он подчеркнул, что Меркель продолжит следить за развитием ситуации с COVID-19 в мире.

США обещают надежную защиту лидерам G7, которые приедут на саммит

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести очный саммит G7 в июне, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

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