Меркель отказалась от личного участия в саммите G7 в Вашингтоне
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принять участие в саммите Большой семерки, сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом, в пятницу, 29 мая, сообщает Politico.
"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон", - сказал Зайберт.
При этом он подчеркнул, что Меркель продолжит следить за развитием ситуации с COVID-19 в мире.
США обещают надежную защиту лидерам G7, которые приедут на саммит
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести очный саммит G7 в июне, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
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