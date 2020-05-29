Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меркель отказалась от личного участия в саммите G7 в Вашингтоне

Комментариев: 0
Президент США Дональд Трамп считает, что саммит был бы отличным примером возвращения к привычной жизни после пандемии.
Меркель отвергла приглашение Трампа на саммит G7
Меркель отвергла приглашение Трампа на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась принять участие в саммите Большой семерки, сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом, в пятницу, 29 мая, сообщает Politico.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие в поездке в Вашингтон", - сказал Зайберт.

При этом он подчеркнул, что Меркель продолжит следить за развитием ситуации с COVID-19 в мире.

США обещают надежную защиту лидерам G7, которые приедут на саммит

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести очный саммит G7 в июне, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, саммит, Меркель, Коронавирус, большая семерка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь