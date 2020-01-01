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Венгрия перенесла открытие границы с Украиной

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Между тем Украина со своей стороны уже открыла четыре пункта пропуска на границе с Венгрией.
О возобновлении пропуска с венгерской стороны из Будапешта сообщат дополнительно
О возобновлении пропуска с венгерской стороны из Будапешта сообщат дополнительно
dpsu.gov.ua
 
Официальный Будапешт переносит возобновление работы пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
 
 
На данный момент о новой дате запуска движения через пограничные пункты не известно, венгерская сторона сообщит об этом дополнительно.
 
Между тем украинская сторона открыла границу с Венгрией в пунктах пропуска Лужанка, Вилок, Звонково и Косино. Об этом представители Мукачевского погранотряда проинформировали венгерских коллег.
 
Ранее сообщалось, что уже вечером в пятницу, 29 мая, венгерская сторона возобновит работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом информировал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Теги: Приграничные споры, Венгрия, граница, Дипломатия
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Источник: korrespondent.net

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