В РФ отрицают незаконность поставок банкнот Ливии

Как говорится в заявлении компании в субботу, 30 мая, таможня Мальты в 2019 году задержала груз с банкнотами Центробанка Ливии, нарушив нормы международного права.

Гознак утверждает, что изготовленные банкноты являются модифицированной серией предыдущих банкнот, и имеют визуальные отличия по сравнению с ними.

"Образцы этих банкнот были утверждены представителями Центрального банка Ливии в установленном порядке, вследствие чего применение термина "фальшивый" по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным", - говорится в заявлении.

Также утверждается, что Гознак и Центральный банк Ливии неоднократно пытались добиться объяснений Мальты по поводу задержания груза с банкнотами, но разъяснений не получили.

"Таможенные органы Мальты в течение нескольких месяцев не предоставляли никаких разъяснений по поводу задержания партии банкнот, и только в мае 2020 года отреагировали заявлением, содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО Гознак и Центрального Банка Ливии", - говорится в сообщении.

В компании заявляют, что Экспертная комиссия по вопросам Ливии при Совете безопасности ООН не нашла нарушений санкций в поставке банкнот Ливии. "Что, в свою очередь, было отражено в отчете Экспертной комиссии в декабре 2019 года", - указывает Гознак.

Ранее Госдепартамент заявил, что Мальта конфисковала ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.