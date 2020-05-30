В РФ отрицают незаконность поставок банкнот Ливии
Российская госкомпания Гознак отрицает незаконные поставки банкнот в Ливию.
Как говорится в заявлении компании в субботу, 30 мая, таможня Мальты в 2019 году задержала груз с банкнотами Центробанка Ливии, нарушив нормы международного права.
Гознак утверждает, что изготовленные банкноты являются модифицированной серией предыдущих банкнот, и имеют визуальные отличия по сравнению с ними.
"Образцы этих банкнот были утверждены представителями Центрального банка Ливии в установленном порядке, вследствие чего применение термина "фальшивый" по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным", - говорится в заявлении.
Также утверждается, что Гознак и Центральный банк Ливии неоднократно пытались добиться объяснений Мальты по поводу задержания груза с банкнотами, но разъяснений не получили.
"Таможенные органы Мальты в течение нескольких месяцев не предоставляли никаких разъяснений по поводу задержания партии банкнот, и только в мае 2020 года отреагировали заявлением, содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО Гознак и Центрального Банка Ливии", - говорится в сообщении.
В компании заявляют, что Экспертная комиссия по вопросам Ливии при Совете безопасности ООН не нашла нарушений санкций в поставке банкнот Ливии. "Что, в свою очередь, было отражено в отчете Экспертной комиссии в декабре 2019 года", - указывает Гознак.
Ранее Госдепартамент заявил, что Мальта конфисковала ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
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То есть, по мнению преступного путинского режима, любая страна может печатать рубли в любых количествах без согласования с российскими властями и снабжать этими бумажками кого захотят?
Путинские власти сделали россию государством-фальшивомонетчиком?? ?