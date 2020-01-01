Макрон поедет на саммит G7, если в США прибудут все лидеры группы
Присутствие на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель является важным фактором, подчеркнули в Елисейском дворце.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов приехать в США для участия в саммите G7 при условии присутствия на мероприятии всех лидеров стран группы. Об этом 30 мая сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.
Как уточнил собеседник AFP, Макрон подчеркнул, что "для проводимого в очном формате саммита G7 необходимо присутствие всех".
При этом он добавил, что "присутствие на саммите канцлера Германии Ангелы Меркель является важным фактором".
"Необходимо также, чтобы данный саммит стал воплощением сплочения и подтверждением действий в нынешний критический международный момент. В связи с этим мы ожидаем, что председательствующие США уточнят нам свои намерения", - подчеркнул представитель Елисейского дворца.
Напомним, Макрон высказался после того, как Меркель отказалась совершить поездку на саммит в США из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что Вашингтон рассчитывает провести встречу лидеров G7 ближе к концу июня в очном формате.
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