Макрон поедет на саммит G7, если в США прибудут все лидеры группы

Присутствие на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель является важным фактором, подчеркнули в Елисейском дворце.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов приехать в США для участия в саммите G7 при условии присутствия на мероприятии всех лидеров стран группы. Об этом 30 мая сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

Как уточнил собеседник AFP, Макрон подчеркнул, что "для проводимого в очном формате саммита G7 необходимо присутствие всех".

При этом он добавил, что "присутствие на саммите канцлера Германии Ангелы Меркель является важным фактором".

"Необходимо также, чтобы данный саммит стал воплощением сплочения и подтверждением действий в нынешний критический международный момент. В связи с этим мы ожидаем, что председательствующие США уточнят нам свои намерения", - подчеркнул представитель Елисейского дворца.