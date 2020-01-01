Власти полутора десятков американских городов ввели ограничения на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Власти крупных американских городов, включая Лос-Анджелес, ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. Об этом 31 мая сообщил телеканал CNN

"Мы всегда будем охранять свободу слова и право жителей Лос-Анджелеса не испытывать страх насилия и вандализма. Чтобы усилить безопасность демонстрантов, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса, мы вводим комендантский час с 20.00 (воскресенье, 06.00 по Киеву) до 05.00 воскресенья (15.00 по Киеву)", - написал в Twitter мэр города Эрик Гарсетти.

Ранее ограничения на передвижение населения в ночное время суток ввели власти еще около полутора десятков американских городов, в числе которых: Миннеаполис и соседний с ним Сент-Пол, Денвер (штат Колорадо), Цинциннати (штат Огайо), Милуоки (штат Висконсин), Портленд (штат Орегон), Филадельфия и Питтсбург (штат Пенсильвания), Атланта (штат Джорджия), Сиэтл (штат Вашингтон), Колумбус и Кливленд (штат Огайо).

Власти штатов Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки, Юта, а также столичного округа Колумбия мобилизовали бойцов Национальной гвардии США для установления порядка на улицах.

По данным СМИ, полиция в Лос-Анджелесе применяет слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули против участников протестов. Сообщается также о пострадавших правоохранителях.

Секретная служба США и полиция Вашингтона не пускают протестующих к резиденции Дональда Трампа. В субботу они начали обстреливать демонстрантов у Белого дома так называемыми перечными шариками, содержащими слезоточивое вещество.

В Нью-Йорке полиция оцепляют улицы, ведущие к полицейским участкам.

Cмотрите фотогалерею: В десятках городов США ввели комендантский час

Напомним, темнокожий Джордж Флойд умер после задержания полицией в реанимации. На видео, которое записали очевидцы ситуации, видно, как полицейские повалили мужчину и надели на него наручники, причем один из них прижал коленом его шею.

Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

После широкой огласки руководство полиции Миннеаполиса объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании.

В городе начались акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами, которые позже охватили города по всей стране. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР.

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