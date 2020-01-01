Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

У США появится величайшее оружие в истории - Трамп

Комментариев: 0
Глава Белого дома подчеркнул, что уже видел опытные образцы вооружений и "не может в это поверить".
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США скоро появятся "величайшие вооружения" в истории. Об этом он сообщил 30 мая, выступая после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon.

"Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения в истории. Я уже видел разработки, даже я не могу поверить в это", - подчеркнул Трамп.
 
При этом подробностей он не привел.
 
Напомним, в середине мая Трамп заявил, что США разрабатывают самую быструю в мире "супер-пупер-ракету".
 
Ранее сообщалось, что президент США поздравил главу SpaceX Илона Маска с успешным стартом Crew Dragon.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Марс, космос, США, освоение космоса, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь