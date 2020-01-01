У США появится величайшее оружие в истории - Трамп
Глава Белого дома подчеркнул, что уже видел опытные образцы вооружений и "не может в это поверить".
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США скоро появятся "величайшие вооружения" в истории. Об этом он сообщил 30 мая, выступая после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon.
"Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения в истории. Я уже видел разработки, даже я не могу поверить в это", - подчеркнул Трамп.
При этом подробностей он не привел.
Напомним, в середине мая Трамп заявил, что США разрабатывают самую быструю в мире "супер-пупер-ракету".
Ранее сообщалось, что президент США поздравил главу SpaceX Илона Маска с успешным стартом Crew Dragon.
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