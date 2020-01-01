У США появится величайшее оружие в истории - Трамп

Глава Белого дома подчеркнул, что уже видел опытные образцы вооружений и "не может в это поверить".

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США скоро появятся "величайшие вооружения" в истории. Об этом он сообщил 30 мая, выступая после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon.

"Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения в истории. Я уже видел разработки, даже я не могу поверить в это", - подчеркнул Трамп.

При этом подробностей он не привел.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet