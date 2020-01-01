Подземные толчки произошли в 238 км на юго-запад от поселка Южно-Курильск. Очаг залегал на глубине более 90 километров.

У берегов России в Охотском море возле южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 238 км на юго-запад от Южно-Курильска. Глубина – примерно 92 км", – сказал представитель службы.

По его слловам уточнил, что жители поселка Южно-Курильск на острове Кунашир ощутили землетрясение силой до двух баллов, жители поселка Малокурильское – до трех баллов.

Тревога цунами не объявлялась, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Подземные толчки серьезно повредили древние районы города Дехдешт.

Также сообщалось о сильном землетрясении в Средиземном море, которое по интенсивности сотрясений в эпицентре оценивается как "разрушительное".

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