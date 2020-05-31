Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ число заболевших COVID-19 превысило 400 тысяч

Комментариев: 5
Коэффициент распространения коронавируса в России оказался на максимальном уровне за последние 17 дней.
Работы по дезинфекции на Казанском вокзале в Москве
Работы по дезинфекции на Казанском вокзале в Москве

В России за минувшие сутки зарегистрировано 9 268 новых заболевших COVID-19. Их общее число с начала пандемии достигло 405 843, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 31 мая.

РФ остается на третьем месте в мире по числу инфицированных, уступая лишь США (1,77 млн) и Бразилии (498 тыс.).

Заражения коронавирусом фиксируются по всей России, но больше всего в Москве – 2595 новых заболевших за сутки. Всего в столице РФ 180 791 инфицированный.

В Московской области 757 новых выявленных случаев, в Петербурге – 369, в Нижегородской области – 301, в Свердловской области – 265, в Ростовской области – 178.

Также за сутки в РФ скончались 138 больных коронавирусом, из них в Москве – 69. Общее число жертв заболевания выросло до 4 693. Выздоровели за весь период пандемии почти 172 тысячи россиян, за последние сутки – 4414 пациентов.

Общее количество активных случаев в России (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 229 267. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

При этом коэффициент распространения коронавируса в РФ сегодня оказался на максимальном за последние 17 дней уровне – впервые с 14 мая он вновь превысил единицу и составил 1,01.

Ранее на этой неделе в России сообщалось о рекордной смертности от коронавируса. За 28 умерло 232 человека с COVID-19.

При этом президент РФ Владимир Путин утверждал, что Россия уже прошла пик пандемии. Тажке Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Москва, эпидемия, инфекция, пандемия, заражение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
СливнойБачок    31.05.2020, 15:01
Оценка:  0
СливнойБачок
Вечная память Роскомосу. АминьМаск просто выибал РоссиюПочти все конторы в России превращены в пилорамы бюджета.
Вова воплотил МОНТАРИЗМ Ржавого Толика в абсолют. Бабки делают бабки.
Доходы нефти в конечном результате превращаются в Лексусы, яхты и виноградники.
СливнойБачок    31.05.2020, 14:54
Оценка:  0
СливнойБачок
Если президент, выйдя из бункера, увидит свою тень, то карантин продлится еще шесть недель.(день сурка по российски)... Мавзолей конечно замаскируют.
PomoikaZE    31.05.2020, 14:13
Оценка:  0
PomoikaZE
А на что остальная часть обитателей рф больна, если всего 400 т. на covid? Там ведь умственно здоровых практически не осталось...
RomaCrimea    31.05.2020, 13:52
Оценка:  -24
RomaCrimea
Где танцы с бубнами укропейцев?
PomoikaZE    31.05.2020, 14:14
Оценка:  +2
PomoikaZE
Только после поедания блинов с лопаты в исполнении кацапов.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь