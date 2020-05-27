Казино Лас-Вегаса возобновляют работу

Возобновят работу также бары, рестораны, бассейны, парикмахерские салоны и фитнес-центры при открывающихся отелях и казино.

В ближайший четверг возобновят работу несколько крупнейших казино Лас-Вегаса. Сотрудников обяжут носит маски, а клиентов - соблюдать дистанцию не менее полутора метров друг от друга. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает Reno Gazette Journal.

О предстоящем возобновлении работы казино объявил губернатор штата Невада Стив Сисолак. По его словам, с четверга откроются несколько крупнейших казино Лас-Вегаса, включая Bellagio, New York-New York, MGM Grand и The Signature, которые были закрыты еще в марте из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что казино придется соблюдать ряд правил, включая дезинфекцию и социальное дистанцирование. На входе в игровые залы и при заселении в отели у всех гостей будут проверять температуру. Людей с высокой температурой будут отправлять в больницу или предложат консультацию врача на месте. Посетителям будет рекомендовано также не собираться большими группами. К тому же, игроки будут отделены от крупье панелями из плексигласа.

Игровые автоматы расставят на расстоянии полутора метров друг от друга, либо игрокам разрешат занимать только каждый второй автомат.

Регулярную санитарную обработку будут проходить помещения и столы, игровые принадлежности, включая фишки и кости. У самих игроков будет возможность регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Ранее все развлекательные заведения американского штата Невада, в том числе казино в Лас-Вегасе, а также бары, кинотеатры, фитнес-клубы, торговые центры были закрыты на 30 дней для предотвращения распространения коронавируса.

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