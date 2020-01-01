Командир экипажа Crew Dragon ударился лбом при переходе на МКС

Во время сеанса по видеосвязи со станцией после перехода экипажа корабля, командир Crew Dragon держался за лоб.

Командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился головой, когда перебирался с корабля на Международную космическую станцию. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя пилотируемой программы NASA Стива Стича.

"Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите. Сейчас он в полном порядке, отлично выглядел на пресс-конференции", - сообщил в ходе беседы с журналистами Стич.

По его словам, с Херли все хорошо, а сам командир отлично смотрелся на пресс-конференции.

Также, он пояснил, что астронавтам, находящимся "в сравнительно небольшом корабле" на протяжении долгого периода, требуется время для адаптации к условиям МКС.

Ранее американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли покинули корабль Crew Dragon и взошли на борт Международной космической станции, момент перехода астронавтов на борт МКС транслировало NASA.

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