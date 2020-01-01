Командир экипажа Crew Dragon ударился лбом при переходе на МКС
Командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился головой, когда перебирался с корабля на Международную космическую станцию. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя пилотируемой программы NASA Стива Стича.
"Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите. Сейчас он в полном порядке, отлично выглядел на пресс-конференции", - сообщил в ходе беседы с журналистами Стич.
По его словам, с Херли все хорошо, а сам командир отлично смотрелся на пресс-конференции.
Также, он пояснил, что астронавтам, находящимся "в сравнительно небольшом корабле" на протяжении долгого периода, требуется время для адаптации к условиям МКС.
Ранее американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли покинули корабль Crew Dragon и взошли на борт Международной космической станции, момент перехода астронавтов на борт МКС транслировало NASA.
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