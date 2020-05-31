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Демонстранты в Лос Анджелесе испортили кинотеатр Тарантино

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Кинотеатр New Beverly Cinema, принадлежащий режиссеру, находится в здании 1920-х годов и несколько лет назад его реконструировали.
Испорченный фасад здания New Beverly Cinema
Испорченный фасад здания New Beverly Cinema
twitter.com/Jules McLean

На фоне протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, В Лос-Анджелесе пострадал принадлежащий Квентину Тарантино кинотеатр New Beverly Cinema. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщил The Hollywood Reporter.

Издание пишет, что во время протестов, вандалы исписали стены кинотеатра нецензурными ругательствами в отношении полицейских.

О том, что пострадал фасад здания рассказал директор заведения Жюль Маклин в своем Twitter. 

Также, Маклин поблагодарил своих подписчиков за слова поддержки и призвал их "продолжать быть добрыми".

Сообщается, что на момент инцидента кинотеатр не работал уже несколько месяцев из-за ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса.

Ранее, в Миннеаполисе полиция задержала водителя, который на грузовике въехал в толпу протестующих в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.

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Теги: США, Лос-Анджелес, вандализм, Тарантино, кинотеатр
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Источник: korrespondent.net

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