Китай пригрозил США ответом за вмешательство во внутренние дела по Гонконгу

В МИД Китая заявили, что меры США в отношение Китая нарушают международное право и обречены на провал.

Министерство иностранных дел Китая выразило протест США из-за вмешательства во внутренние дела страны по Гонконгу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает в понедельник, 1 июня, ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник на брифинге заявил, что Китай выражает США протест в связи с анонсированными президентом Дональдом Трампом ответными мерами на законопроект о нацбезопасности в Гонконге.

"Объявленные меры являются грубым вмешательством во внутренние дела КНР и вредят китайско-американским отношениям", - указал он. "Китай выражает в связи с этим решительный протест", - добавил дипломат.

"Грубые вмешательства США в этот вопрос противоречат международному праву и базовым правилам международных отношений. Они обречены на провал", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

При этом отмечается, что Китай будет жестко реагировать на любые попытки США навредить его интересам. В Китае пригрозили США жесткими ответными действиями.

Гонконг теряет автономию. США готовят мощный ответ

Как сообщалось, после принятия Китаем закона о нацбезопасности президент США Дональд Трамп анонсировал санкции против китайских чиновников и обвинил Пекин в нарушении международных обязательств.

Также сообщалось, что Британия готовится защищать Гонконг от Китая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet