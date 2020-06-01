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Китай пригрозил США ответом за вмешательство во внутренние дела по Гонконгу

Комментариев: 1
В МИД Китая заявили, что меры США в отношение Китая нарушают международное право и обречены на провал.
Китай выразил протест США из-за Гонконга
Китай выразил протест США из-за Гонконга

Министерство иностранных дел Китая выразило протест США из-за вмешательства во внутренние дела страны по Гонконгу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает в понедельник, 1 июня, ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник на брифинге заявил, что Китай выражает США протест в связи с анонсированными президентом Дональдом Трампом ответными мерами на законопроект о нацбезопасности в Гонконге.

"Объявленные меры являются грубым вмешательством во внутренние дела КНР и вредят китайско-американским отношениям", - указал он. "Китай выражает в связи с этим решительный протест", - добавил дипломат.

"Грубые вмешательства США в этот вопрос противоречат международному праву и базовым правилам международных отношений. Они обречены на провал", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

При этом отмечается, что Китай будет жестко реагировать на любые попытки США навредить его интересам. В Китае пригрозили США жесткими ответными действиями.

Гонконг теряет автономию. США готовят мощный ответ

Как сообщалось, после принятия Китаем закона о нацбезопасности президент США Дональд Трамп анонсировал санкции против китайских чиновников и обвинил Пекин в нарушении международных обязательств.

Также сообщалось, что Британия готовится защищать Гонконг от Китая.

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Теги: США, Китай, протест, МИД, Гонконг, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pepsomen    01.06.2020, 12:18
Оценка:  -23
Pepsomen
Да как вы посмели узкоглазые комуняки угрожать"сверхдержаве"- должнику N1 всех времён и народов!Вы что,не верите что США неуязвимы?Коронавирус и массовые протесты именно эту"неуязвимость"в очередной раз подчеркнули!))))))))))))))))
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