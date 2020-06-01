В США во время разгона протестов погиб человек
В Луисвилле, штат Кентукки, США, погиб человек во время разгона протестов из-за полицейского против темнокожих американцев. Об этом заявил глава полиции города Стив Конрад на пресс-конференции в понедельник, 1 июня.
Около 00:15 по местному времени полиция Луисвилла и бойцы Национальной гвардии начали разгонять "большую толпу" протестующих на парковке у магазина, после чего участники протестной акции открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
"Представители полицейского департамента Луисвилла и Национальной гвардии открыли ответный огонь, на месте происшествия один погибший", - сказал Конрад.
По его словам, сейчас полиция допрашивает несколько человек в связи с инцидентом.
Напомним, что ранее число арестованных во время протестов в США превысило четыре тысячи. Протестующих арестовывали за мародерство, блокирование дорог и нарушение комендантского часа.
Также сообщалось, что в Чикаго за три дня погибли 16 человек. За несколько дней в городе произошло несколько инцидентов с огнестрельным оружием, во время которых 16 человек были убиты.
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