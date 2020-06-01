В США во время разгона протестов погиб человек

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины во время стычек протестующих и полиции в городе Луисвилль в штате Кентукки.

В США во время протестов погиб человек

В Луисвилле, штат Кентукки, США, погиб человек во время разгона протестов из-за полицейского против темнокожих американцев. Об этом заявил глава полиции города Стив Конрад на пресс-конференции в понедельник, 1 июня.

Около 00:15 по местному времени полиция Луисвилла и бойцы Национальной гвардии начали разгонять "большую толпу" протестующих на парковке у магазина, после чего участники протестной акции открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

"Представители полицейского департамента Луисвилла и Национальной гвардии открыли ответный огонь, на месте происшествия один погибший", - сказал Конрад.

По его словам, сейчас полиция допрашивает несколько человек в связи с инцидентом.

Напомним, что ранее число арестованных во время протестов в США превысило четыре тысячи. Протестующих арестовывали за мародерство, блокирование дорог и нарушение комендантского часа.

Также сообщалось, что в Чикаго за три дня погибли 16 человек. За несколько дней в городе произошло несколько инцидентов с огнестрельным оружием, во время которых 16 человек были убиты.

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