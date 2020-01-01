Журналисты нашли на Багамах офшоры известных украинцев

Всего расследователи обнаружили свыше 60 компаний, зарегистрированных гражданами Украины.

Ряд известных украинских бизнесменов и политиков зарегистрировали компании на Багамских островах, благодаря чему смогли не платить налоги в Украине. Соответствующие данные опубликовал консорциум журналистов Distributed Denial of Secrets, сообщило радио Свобода в понедельник, 1 июня.

Среди них компания Pharma Distributing corp., владельцем которой оказался бывший депутат Верховной Рады и владелец группы Финансы и кредит Константин Жеваго.

Как пояснили в его пресс-службе, сейчас Pharma Distributing ликвидирована, а ранее занималась продажей медицинских препаратов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Также обнаружена компания Drink Inc., которая с начала 2000-х владеет дочерним предприятием Дринкс Украина, выпускающим соки под торговой маркой Смак. Ее директором и президентом был генеральный директор госконцерна Укрспирт Сергей Блескун.

Расследователи нашли данные о фирме Golden Gate Bay Limited, совладельцами которой оказались бывший депутат Верховной Рады и бывший глава Центризбиркома Сергей Кивалов и одесский предприниматель Аднан Киван, владеющий строительной компанией Kadorr Group.

Также в выписках из реестров багамских офшоров оказалась компания Real Estate Holding Ltd одесского бизнесмена Бориса Когана и одесских экс-депутатов ВР Игоря и Александра Урбанских.

Игорь Урбанский был первым заместителем министра транспорта в 2006 году. Необходимость регистрации компании в оффшорной зоне он пояснил журналистам особенностями ведения судоходного бизнеса. "В мире весь флот находится в офшорах", - подчеркнул он.

Всего, по данным издания, в опубликованном архиве фигурируют почти 60 компаний, зарегистрированных украинцами. Большинство из граждан не занимает государственных должностей и является малоизвестными бизнесменами.

Ранее первый заместитель генерального директора Международного валютного фонда Дэвид Липтон заявил, что в офшорах спрятано $7 трлн частных состояний , или 8% мировой экономики. Большая часть этих средств - поступления от преступной деятельности, заявил Липтон.

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