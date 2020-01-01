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Ермак в Берлине говорил об инвестициях и Донбассе

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Официальный Киев продолжает настаивать на выполнении договоренностей декабрьского саммита нормандской четверки.
Глава офиса президента обсудил вопросы финансирования Украины
Глава офиса президента обсудил вопросы финансирования Украины
rbc.ua

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник федерального канцлера Германии по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер на встрече в Берлине обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества двух стран. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил офис президента.

Собеседники коснулись вопросов финансовой поддержки Украины, Ермак поблагодарил немецкую сторону за содействие в выделении Украине очередного транша кредита МВФ.

Участники встречи обсудили проведение четвертого украинско-немецкого бизнес-форума, запланированного на первую половину 2021 года, а также возможность участия в нем федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Кроме того, Ермак встретился с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером.

Глава офиса президента отметил, что Украина продолжает настаивать на выполнении договоренностей декабрьского саммита нормандской четверки в Париже для разблокирования возможности для следующего саммита лидеров государств в Берлине.

По мнению Ермака, два раунда взаимного освобождения пленных, успешно проведенные после парижского саммита лидеров государств нормандского формата - положительные примеры того, как эти соглашения могут быть реализованы.

Но, по словам руководителя Офиса Президента Украины, для разблокировки дальнейших взаимных освобождений представители Международного комитета Красного Креста должны получить доступ к лицам, незаконно удерживаемых в ОРДЛО, а также в Крыму и в Российской Федерации.

Кроме того, Ермак отметил важность прекращения обстрелов на Донбассе как базового условия для продвижения мирного процесса.

Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине, что встреча лидеров стран нормандской четверки для обсуждения проблем урегулирования на Донбассе пройдет после нормализации эпидемической ситуации в мире.

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Теги: инвестиции, Германия, донбасс, Ермак, Перемирие на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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