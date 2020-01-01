Ермак в Берлине говорил об инвестициях и Донбассе

Официальный Киев продолжает настаивать на выполнении договоренностей декабрьского саммита нормандской четверки.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник федерального канцлера Германии по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер на встрече в Берлине обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества двух стран. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил офис президента.

Собеседники коснулись вопросов финансовой поддержки Украины, Ермак поблагодарил немецкую сторону за содействие в выделении Украине очередного транша кредита МВФ.

Участники встречи обсудили проведение четвертого украинско-немецкого бизнес-форума, запланированного на первую половину 2021 года, а также возможность участия в нем федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Кроме того, Ермак встретился с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером.

Глава офиса президента отметил, что Украина продолжает настаивать на выполнении договоренностей декабрьского саммита нормандской четверки в Париже для разблокирования возможности для следующего саммита лидеров государств в Берлине.

По мнению Ермака, два раунда взаимного освобождения пленных, успешно проведенные после парижского саммита лидеров государств нормандского формата - положительные примеры того, как эти соглашения могут быть реализованы.

Но, по словам руководителя Офиса Президента Украины, для разблокировки дальнейших взаимных освобождений представители Международного комитета Красного Креста должны получить доступ к лицам, незаконно удерживаемых в ОРДЛО, а также в Крыму и в Российской Федерации.

Кроме того, Ермак отметил важность прекращения обстрелов на Донбассе как базового условия для продвижения мирного процесса.

Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине, что встреча лидеров стран нормандской четверки для обсуждения проблем урегулирования на Донбассе пройдет после нормализации эпидемической ситуации в мире.

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