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В Филадельфии во время беспорядков повредили десятки банкоматов

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В результате неудачной попытки подрыва одного из банкоматов, погиб молодой человек. Он был доставлен в больницу, где скончался.
В Филадельфии во время беспорядков повредили около 30 банкоматов
В Филадельфии во время беспорядков повредили около 30 банкоматов

Полиция Филадельфии в американском штате Пенсильвания начала расследование в связи с массовым повеждением банкоматов в городе неизвестными в ночь на вторник, 2 июня, во время беспорядков на улицах. Об этом, во вторник, 2 июня, сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что всего за одну ночь было повреждено около 30 банкоматов.

Также, утром 2 июня в результате неудачной попытки взрыва один человек погиб. Полиция сообщила, что погибшим является 24-летний мужчина, который пытался с помощью взрывного устройства взорвать банкомат в баре Sidekicks Sports Bar. После детонации устройства его отбросило взрывом. Мужчина получил серьезные травмы. Спасти его не удалось. 

Общую сумму ущерба из-за повреждения банкоматов полиция пока не называет.

Ранее сообщалось, что во время массовых беспорядков в США мародеры получают отпор от владельцев магазинов. Видео инцидентов опубликованы в соцсетях.

Напомним, президент США Дональд Трамп угрожает применить армию из-за беспорядков, которые охватили города после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Мародеры грабят магазины и устраивают беспорядки, есть жертвы.
 
Темнокожий мужчина Джордж Флойд умер в Миннеаполисе после задержания полицией. В сети появилось видео, как офицер прижал его шею коленом.

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Теги: США, банкомат, протесты, полиция, Филадельфия
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Источник: korrespondent.net

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